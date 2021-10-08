Etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapalı
Ankara'da yarın ve pazar günü düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağı açıklandı.
Yurt Haberleri 08.10.2021, 20:53
Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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