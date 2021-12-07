Etkili olan hortum çatılara zarar verdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan hortum bazı evlerin çatılarına zarar verdi, bir ahıra zarar verdi.
Yurt Haberleri 07.12.2021, 17:52
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı evlerin çatılarında ve bir ahırda hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre 12 evin çatısında hasar oluştuğu belirlendi.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Belediye Başkanı Ekrem Oran da hortumun oluştuğu mahallelerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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