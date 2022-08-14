Eskişehir'e dolu yağdı
Eskişehir'de yarım saat boyunca yağan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Yurt Haberleri 14.08.2022, 22:55
Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: AA
27
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Beşiktaş
|2
|6
|3. Trabzonspor
|2
|6
|4. Gaziantep FK
|2
|4
|5. Başakşehir
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Antalyaspor
|2
|3
|8. Galatasaray
|2
|3
|9. Kayserispor
|2
|3
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Keçiörengücü
|1
|1
|9. Rizespor
|1
|1
|10. Adanaspor
|0
|0
|11. Bandırmaspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Tuzlaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Sociedad
|1
|3
|4. Valencia
|1
|3
|5. Celta Vigo
|1
|1
|6. Barcelona
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Rayo Vallecano
|1
|1
|9. Almeria
|0
|0
|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Cadiz
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0