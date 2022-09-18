Eskişehir'deki yangın söndürüldü
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Yangında 10 hektarlık meşe ve karaçam ormanının zarar gördüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava araçlarının etkili müdahalesi ile başlayan söndürme çalışmaları, kara ekiplerinin yangının etrafını çevirmesi ile akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca yangına müdahale eden yangın söndürme ekipleri alevleri tamamen söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Jandarma ekipleri ise civar köylerde tedbir aldı, ancak yangın yerleşim yerlerini tehdit etmedi."
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