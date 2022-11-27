Eskişehir'de vatandaşlar su yükleme noktalarına akın etti

ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseltilmişti.

Yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala, kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu. Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.