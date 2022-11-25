Eskişehir'de suya yüzde 70 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, idarenin söz konusu talebiyle ilgili meclisi bilgilendirdi.

AK Parti'li meclis üyelerinin zam talebine itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.

Öte yandan, kartlı sayaç kullanan ve mevcut tarifeden su almak isteyen vatandaşlar, su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl içinde şebeke suyu fiyatına yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.