Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yurt Haberleri 26.08.2022, 19:05
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.
Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.
Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.
Kaynak: AA
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