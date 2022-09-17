Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 11 arazöz, 3 dozer, 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 46. Şube Şefliği de yangın söndürme araçları, iş makineleri ve personel desteğinde bulundu.

Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın bölgesinde zaman zaman rüzgar da etkili oluyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, alevleri kontrol altına alabilmek için 232 personelin 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 4 dozerle çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.

Ayrıca, Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, askerler ve AFAD görevlileri de söndürme çalışmalarına katılıyor.