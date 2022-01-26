Eskişehir'de ağılda yangın: 80 hayvan telef oldu
30 büyük, 50 küçükbaş hayvanın yanarak telef olduğu olayla ilgili Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yurt Haberleri 26.01.2022, 07:20
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.
Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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