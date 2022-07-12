Erzurum'da otel yangını
Erzurum'da otelin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Yurt Haberleri 12.07.2022, 17:00 12.07.2022, 17:21
Kongre Caddesi'ndeki 3 katlı apart otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Otelde kalanlar polislerce tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangın, otelde hasara sebep oldu.
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