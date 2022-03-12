Erzurum'da korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre; Erzurum Çat'ta yerin 5.44 km derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem il merkezinde de hissedildi.
Saat 13.39'da meydana gelen deprem, 5.44 kilometre derinlikte oldu.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, depremin ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.
Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medyadan, "Merkez üssü Çat ilçemiz olan ve şehir merkezimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim, bizleri her türlü afetten korusun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz" notunu paylaştı.
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