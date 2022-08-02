Erzurum'da korkutan deprem!
Erzurum'un Tekman ilçesi saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 02.08.2022, 08:52
AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'da saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi
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az bulutlu
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