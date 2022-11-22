Erzurum'da halk otobüsünde yangın çıktı

Dadaşkent-Yıldızkent arasında seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 LZ 841 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün tavan kısmında belirlenemeyen nedenle duman çıktı.

Sürücünün, Çat yolu üzerindeki Erzurum Şehir Hastanesi karşısında yol kenarına çektiği otobüs, aniden alev almaya başladı.

Durumu fark eden polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri, bir kamyonun üzerine de çıkıp otobüsün tavan kısmındaki yangını kontrol altına aldı.

Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, otobüste küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yolcu Yusuf Zait B, AA muhabirine, okuldan çıkıp otobüsle eve gittiğini söyledi.

Dadaşkent yolunda iken araçtan duman çıktığını anlatan Yusuf Zait B, şunları kaydetti:

"İlk başta balatalar yandı zannettim. Sonra ilerlerken duman bayağı arttı. Şoför bir süre ilerledikten sonra durdu. Arabadan indik, alev almaya başladı. İlk müdahaleyi polisler yangın tüpleriyle yaptı. Ondan sonra itfaiye geldi ve söndürdüler."