Erzurum'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.