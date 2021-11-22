Erzurum'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Yurt Haberleri 22.11.2021, 11:59 22.11.2021, 12:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA
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