Erzurum'da deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte oldu.
Yurt Haberleri 17.09.2022, 00:07
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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