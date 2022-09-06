Erzurum'a dolu yağdı
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu.
Yurt Haberleri 06.09.2022, 20:35
Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de etkili dolu yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA
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|5
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|4
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|4
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|2
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|1
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|1
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|1. Arsenal
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|15
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|14
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|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|7
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|7
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|6
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|6
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|4
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|6
|1
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|4
|12
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|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|4
|9
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|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
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|7
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|4
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|4
|4
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|1
|18. Elche
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|1
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|4
|1
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