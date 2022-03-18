Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan hafif şiddetli depremlerle sallanmaya devam ediyor. Şehirde iki gün önce merkez üssü İliç olarak tespit edilen 2,3 şiddetindeki depremin ardından bugün de Refahiye ilçesi hafif şekilde sallandı. İşte Erzincan ve ülkemizde meydana gelen son depremler...

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 2.6 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 01. 13’de merkez üssü Erzincan’ın Refahiye ilçesi Yeniköy mevkiinde 2.6 büyüklüğünde yerin 7.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İKİ GÜN ÖNCE İLİÇ SALLANMIŞTI

Erzincan’ın İliç ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü 2.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi depremin, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde olduğunu duyurmuştu.

EDİRNE 2,5 ADIYAMAN DA 4,3 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Depremler Türkiye'yi sallamaya devam etti. 15 Mart Salı günü Edirne'de 2,5 şiddetinde bir deprem olurken, 14 Mart Pazartesi günü Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan olarak tespit edilen 4,3 şiddetinden deprem olmuştu.