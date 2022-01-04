Erzincan'da kar, ulaşımı aksatıyor
Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Yurt Haberleri 04.01.2022, 23:35
Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yağışın ardından yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
Trafik polisleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
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