Erzincan'da bir deprem daha meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre; Erzincan'da saat 16.24'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 01.10.2022, 17:11
Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre; Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğünde depremin ardından saat 16.24'te 3.7 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
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