Erzincan'da bir deprem daha meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre; Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğünde depremin ardından saat 16.24'te 3.7 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.