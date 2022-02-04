Eruh-Şırnak yolu kapandı
Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapanırken ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Yurt Haberleri 04.02.2022, 20:16
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi ile Şırnak Aslanbaşar köyü arasında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: AA
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