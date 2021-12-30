Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürdü
Aşırı yağış sonucu yatağından taşan Ergene Nehri yükselmeye devam ediyor.
Yurt Haberleri 30.12.2021, 17:43
Son günlerde Trakya'daki sağanaklar, Yıldız Dağları'ndan doğarak Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin su seviyesini artırdı.
Son 48 saat içinde debisi yaklaşık 10 katına ulaşarak saniyede 26 metreküpten 265 metreküpe çıkan Ergene Nehri, dün yer yer yatağından çıkıp yayılmaya başlamıştı.
DSİ'nin yükseliş için "turuncu ikaz" verdiği nehirdeki debi artışı sürdü.
Su seviyesi artan Ergene'nin tarım arazilerine doğru yayılımı devam etti. Ergene Ovası'na akışı süren nehrin yayılımı şu an için yerleşim alanlarında bir tehdit oluşturmuyor.
Kaynak: AA
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