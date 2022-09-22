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Erciyes Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Yurt Haberleri 22.09.2022, 09:56
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

#Erciyes Dağı #kar
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