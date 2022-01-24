Ekipler 120 köy yolunu ulaşıma açtı
Çok sayıda personel ve araçla gerçekleştirilen yol açma çalışmaları hızla sürdürülürken Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 120 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AA muhabirine, 12 noktada 99 araç ve 175 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.
Çok yoğun kar yağışı olduğunu belirten Yılmaz, "Bereket oldu. Arkadaşlarımız iki gündür uyumadan mücadele ediyor. Bazen aşırı kar yağışından yolu göremiyorlar, tarlaya, şarampole giriyorlar, tekrar onları kurtarmaya gidiyoruz. Böyle bir çetin mücadelemiz var. Vatandaşımızdan sabır istiyoruz. Bugün 220 köy yolu kapalıydı, 100'e düştüğünü görüyoruz. Dün de bu sayıya indirmiştik. Sabah tekrar yükseldi, meteorolojiden tekrar kar yağışı gözüküyor." diye konuştu.
Yılmaz, karın bereket olduğunu dile getirerek, "Rabbim bol bol kar versin, belki gecikmeli de olsa bizler kapalı yolu açarız ama kara ihtiyaç var, berekete ihtiyaç var, suya ihtiyaç var." diye konuştu.
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