Eflani hindisine ilgi yoğun

Yılbaşı sofralarını süslemesi için ilçenin köylerinde arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, yeni yıl öncesi pazarlardaki yerini aldı.

Doğal ortamda 6 aydır beslenen hayvanların ağırlığı 4 ile 8 kilogram arasında değişiyor. Lezzetiyle bilinen "Eflani hindisi", vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani hindisinin, etinin lezzetiyle haklı bir üne sahip olduğunu söyledi.

Hindilerin, köylerdeki çiftçiler tarafından tamamen doğal ortamda beslendiğini aktaran Ertuğrul, talebin karşılanamaz durumda olduğunu ifade etti.

Ertuğrul, en büyük arzularının Eflani'de hindi üretiminin artması olduğunu vurgulayarak, kilogram fiyatının erkek hindilerde 150, dişilerde 200 lira olduğunu kaydetti.

Üretici Sadi Işık da yılbaşı yaklaştığı için hindilerin pazarda satışının arttığını belirterek, "Dişi hindinin tanesi ortalama 600, erkek hindi ise 800-900 liradan satılıyor." dedi.