Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Edirne'de dün başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı.
Yurt Haberleri 04.01.2022, 10:39
Edirne'de dün başlayan sis, akşam etkisini daha da artırdı. Akşam saatlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Sabah da sisin etkisi devam etti. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı.
Osmanlı mirası eserlerin çokça yer aldığı kentte kültürel varlıklar da sisle kaplandı. Sise bürünen Selimiye Cami, Tunca ve Meriç köprüleri güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin aralıklarla gün boyu devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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