Edirne'de sağanak
Edirne'de sağanak yağıştan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Yurt Haberleri 22.02.2022, 19:43
Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece şiddetli sağanak şeklinde görülecek yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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