Edirne'de görüş mesafesi düştü
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Yurt Haberleri 09.12.2022, 09:30
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, hafta sonu sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
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