Edirne'de Ergene Nehri'nin debisi arttı
Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisinin sular altında kaldığı Edirne'de Ergene Nehri'nin debisi artarken Meriç ve Tunca düşüyor.
Yurt Haberleri 13.02.2022, 19:39
Uzunköprü ilçesinden geçen Ergene Nehri'ndeki su seviyesinin yükselişi devam ediyor.
DSİ, en son ölçümde debisi 258 metreküp/saniye olan nehir için ikaz durumunu "sarı alarm"dan "turuncu alarm" seviyesine yükseltti.
Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisi sular altında kaldı.
Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Meriç Nehri'nin debisi de düşüşe geçti. Geçen hafta 352 metreküp/saniyeye kadar çıkan nehrin debisi son ölçümde 283 metreküp/saniyeye geriledi.
Kaynak: AA
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