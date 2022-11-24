Düzce depremi Sakarya'yı da etkiledi: 45 yapıda hasar oluştu
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Sakarya'da 45 yapıda hasar tespit edildi.
Yurt Haberleri 24.11.2022, 21:21
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte deprem sonrası 82 yapıyla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti.
Bu yapıların tamamında ekiplerce inceleme yapıldığı bilgisini paylaşan Kaldırım, "37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı ve 3 müstakil konutun (kırsal alanda) ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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