Düzce'deki konteyner kentlere yarından itibaren yerleşilmeye başlanacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören ve "acil yıkım" kararı verilen aileler için gönderilen ve kurulumu yapılan 260 konteynerin anahtarları yarından itibaren ailelere teslim edilecek.

Kent merkezinde talep edilen noktalara, Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde ise AFAD tarafından altyapı ve üstyapısı tamamlanan konteyner kent yaşam alanlarına yerleştiren 260 konteyner, ailelere teslim edilmek üzere hazır hale getirildi.

Çilimli ilçesinde kurulan içinde çocuk parkı, oturma ve dinlenme alanlarının bulunduğu 40 konteynerin son kontrolleri ve temizlikleri yapıldı.

Kent genelinde acil yıkım kararı alınan bina, ev ve camilerin de yıkımları sürüyor.

Bazı bölgelerde yıkımlara yeni başlanırken, yıkılan bazı bina ve camilerde moloz kaldırma işlemleri yapılıyor.