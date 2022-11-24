Düzce'de vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Gölyaka ilçesinde depremin ardından evlerine girmeye korktukları için kapalı pazar yerine kurulan çadırlarda kalmaya başlayan vatandaşların, ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

Çadırlarda bekleyişi süren depremzedelere, Türk Kızılay ekipleri tarafından yemek ikramında bulunuluyor.

Vatandaşların, evlerinin hasar durumları belirleninceye kadar çadırda kalacağı öğrenildi.

Dün, AFAD görevlileri, jandarma komandoların ve gönüllülerin desteğiyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların konaklaması için Gölyaka Kültür Park ile pazar yerine deprem çadırı kurulmuştu.