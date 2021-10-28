Düzce'de Türk bayraklı balon göğe salındı

Düzce'de üniversite öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla gökyüzüne 98 Türk bayraklı balon saldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bahçede bir araya geldi.

Ellerindeki bayraklar ve Türk bayraklı balonlarla ay yıldız şeklinde sıralanan öğrenciler, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Gençlik Marşı'nı da seslendiren öğrenciler, daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Yazıcı, gazetecilere, Türkiye'nin 98. kuruluş yıl dönümüne istinaden öğrencilerle Türk bayraklı 98 balonu semaya bıraktıklarını anlattı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit olan tüm ecdadı yad ettiklerini dile getiren Yazıcı, "İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Gençlerimizle ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ve gençlerle bu memleketin daha ileri gitmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.