Düzce'de sahte içki operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeni yıl öncesi, alkol kaçakçılığı ve sahteciliği üzerine çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından kentte faaliyet gösteren bir büfe ve bu iş yerine ait depoya baskın yapıldı.

Depodaki aramalarda 1639 şişe sahte içki ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.