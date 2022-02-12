Düzce'de köy yolunda çökme
Düzce'de meydana gelen heyelan nedeniyle Samadere Köyü Merkez Mahallesi'ndeki grup köy yolunda çökme meydana geldi.
Yurt Haberleri 12.02.2022, 19:05
Düzce'de eriyen karların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.
Beyköy beldesi Samadere Köyü Merkez Mahallesi'ndeki grup köy yolunda, günlerdir etkili olan karın erimesiyle heyelan meydana geldi.
Toprağın yamaç aşağı kaymasıyla yolun bir bölümünde çökme yaşandı.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken güvenlik önlemi alınan yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
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