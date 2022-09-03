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Düzce'de hortum

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini kaybetti.

Yurt Haberleri 03.09.2022, 20:19
Düzce'de hortum

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.

Kaynak: AA
#Düzce #hortum
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