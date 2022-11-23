Düzce'de hastane bahçesine AFAD çadırları kuruldu

Depremin ardından iki ilçeye hizmet veren Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesi'nde, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışması yapıldı.

Binada hasara rastlanmazken, bahçeye ani gelişebilecek durumlara ve olası yoğunluğa karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 5 AFAD çadırı kuruldu.

Acil serviste yer alan tüm ekipmanların bulunduğu çadırlarda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri verilebilecek.

Bahçede koordinasyon çadırı da yer alıyor.

Depremzedelerin konaklaması için park alanlarına 200 çadır kuruluyor

Depremin ardından evleri hasar gören ve konutlarına girmeye çekinen vatandaşların konaklamaları için park alanlarına 200 çadır kuruluyor.

AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilk etapta Anıt Park Meydanı ile Millet Bahçesi'ne 5 kişilik 200 çadır kuruyor. Çadırların kurulmasına Düzce Belediyesi, AFAD gönüllüleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve bazı sivil toplum kuruluşları da yardımcı oluyor.

Düzce'de incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çalışmaları koordine ediyor.