Düzce'de evlerine girmeye çekinen vatandaşlar gençlik merkezlerinde kalıyor

Kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar, barınma ihtiyacının karşılanması için AFAD yetkililerine başvurdu.

AFAD ekipleri, bu depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Düzce Gençlik Merkezi ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan Konuralp Gazi Gençlik Merkezine yönlendirdi.

Geceyi geçirmek için bu merkezlere gelen vatandaşlar, fuaye alanında televizyon izliyor ve minderlerin bulunduğu salonlarda istirahat ediyor.

Gençlik merkezinin kapasitesinin dolması durumunda, KYK yurtlarının da depremzedelerin hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Vatandaşların park ve bahçelerde bekleyişi sürüyor

Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, hava kararmasına rağmen park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Korktukları için gün boyu evlerine giremeyen vatandaşlar, akşam olmasına rağmen Millet Bahçesi, Anıt Park, Cedidiye Meydanı, Kalıcı Konutlar'daki toplanma alanları ile bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Battaniyelerine sarılıp ateş yakarak soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sıcak yemek, gıda ve battaniye desteği veriliyor.

Artçıların devam ettiği kentte çadırda konaklamak isteyenlere AFAD tarafından çadır imkanı sunuluyor.