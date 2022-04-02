Dün başlayan orman yangınları kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 02.04.2022, 15:06
Bursa'da dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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