Doğu Anadolu soğuktan donuyor

Erzurum'da bir süre önce yağan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk havadan etkilenen kuşlar ise güneşin ısıttığı cami çatılarına konarak ısınmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kaldırım kenarlarına kuşlar için yem bıraktı.

Kars

Kars'ta soğuk havanın ardından iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Merkezin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önündeki karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü ilçede, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu. Dereler ve açık alanda bulunan çeşmeler buzla kaplandı.

Balıkçıl kuşlarının, dere kenarlarında beslenmeye çalıştığı görüldü.

Ardahan

Ardahan'da soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin camlarında buzlanma oluştu.

Yakıt depoları donan araç sürücüleri ise araç altında ateş yakıp depoları ısıtmaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarını battaniyelerle kapladı.

Tunceli

Tunceli’de soğuk havanın etkisiyle evlerin ve araçların camları buz tuttu.

Çeşme ve süs havuzlarının da kısmen donduğu kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Soğuklar nedeniyle aç kalan karga, güvercin ve serçe gibi şehir kuşlarına vatandaşlar yem verdi.