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Doğu Anadolu'da 52 yerleşim biriminin yolu kapandı

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olurken çeşitli illerde 52 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Yurt Haberleri 13.02.2022, 20:38
Doğu Anadolu'da 52 yerleşim biriminin yolu kapandı

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araçların camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 108 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 406 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Ardahan

Kentte soğuk havanın yanı sıra bazı bölgelerde sis etkisini sürdürüyor.

Kura Nehri bölgesinde ağaçlarda ve bitkilerde kırağının oluştuğu kentte, yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin tedbirli olmaları uyarısına bulunuldu.

Ağrı

Soğuk hava ile sisin etkili olduğu Ağrı'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kente genelinde kapanan 91 yerleşim biriminden 72'sini açan karla mücadele ekipleri, kapalı 19 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken Çukurca ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Sıcak havanın etkili olduğu ilçede, kent sakinleri açık alanlarda ve iş yerlerinin önünde çay içerek güneşin tadını çıkardı.

Bazı ilçe sakinleri ise park ve caddelerde yürüyüş yaparak güzel havayı değerlendirdi.

Bitlis/Muş

Bitlis'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan kapalı köy yollarını en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kentte 5 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildiren Yentür, söz konusu köy yollarını en kısa sürede açacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
#doğu anadolu #kar #ulaşım
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