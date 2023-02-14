Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da çökme riski bulunan bina kontrollü bir biçimde yıkılıyor.
Yurt Haberleri 14.02.2023, 10:40 14.02.2023, 10:46
Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı bölümleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.
Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.
Kaynak: AA
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