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Diyarbakır emniyeti büyük operasyonlara imza atıyor

Diyarbakır'da polis 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirdi.

Yurt Haberleri 08.08.2022, 19:41
Diyarbakır emniyeti büyük operasyonlara imza atıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Narko-Alan uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.

Kentte 8 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

Kaynak: AA
#diyarbakır #uyuşturucu operasyonu
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