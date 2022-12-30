Diyarbakır'da DEAŞ'a operasyon
Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 30.12.2022, 17:05
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Kentte sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere "şafak baskını" gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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