Dilencinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı
Sivas'ta bir dilencinin koltuk değneğine sakladığı 730 lira bulundu.
Yurt Haberleri 28.09.2022, 20:38
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmada, S.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.
Üst araması yapılan kişinin, koltuk değneğinin el tutacağı kısmına gizlediği 730 lira bulundu.
Paraya el koyan zabıta ekipleri, S.D. hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA
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