Dikkat: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın sabahtan itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın akşam saatlerinde etkisini yitireceği bildildi.
Yurt Haberleri 28.10.2021, 18:34
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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