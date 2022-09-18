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Dikkat: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Yurt Haberleri 18.09.2022, 12:53
Dikkat: Fırtına bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
#Doğu Karadeniz #fırtına
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