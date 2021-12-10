Dev dalgalar: Tekneler açılamadı, iskeleler zarar gördü
Muğla'daki fırtına Bordum ve Marmaris'te yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yurt Haberleri 10.12.2021, 17:09
Güneydoğudan saatte 65 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle, Bodrum'un Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Bardakçı sahilindeki işletmeler, dev dalgaların etkisi altında kaldı, bazı iskelelerde hasar meydana geldi.
Tekne sahipleri olumsuz hava yüzünden denize açılamadı.
Kıyıdaki bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri ise fırtına nedeniyle devrildi.
Marmaris'te de sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 55 kilometreyi buldu. Sahil ve yat limanı bölgesindeki işletmeler fırtınamsı rüzgar ve dalgalardan etkilendi.
Sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Kaynak: AA
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