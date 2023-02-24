Deprem fırtınası: Konya ve Sivas'tan sonra Malatya'da da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.