Depoda yangın: Traktör ve kamyonet kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde depoda çıkan yangın zarara sebebiyet verdi.
Yurt Haberleri 29.10.2022, 23:00
İlçeye bağlı Güneyli köyünde Asuman Aydın'a ait kışlık yiyecek deposu olarak kullanılan tek katlı yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, binanın yanındaki aynı kişiye ait kamyonet ile traktöre de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo ile kamyonet ve traktör tamamen yandı.
Köye gelen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yetkililerden bilgi alarak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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