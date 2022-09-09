Denizli-Muğla sınırında orman yangını
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 09.09.2022, 18:48
Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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